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Увольнение Бабак и уменьшение количества нардепов: что сегодня рассмотрит Рада

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Парламентарии рассмотрят в первом чтении законопроекты о гражданстве, о финансовом лизинге

Верховная рада сегодня, 4 февраля, рассмотрит для предварительного одобрения изменения в Конституцию относительно уменьшения состава парламента, а также увольнение с должности министра развития общин и территорий Украины Алену Бабак. Об этом говорится в повестке дня Рады.

Также нардепы проголосуют о назначении нового министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

В повестке дня парламента рассмотрение дальнейшей работы над законопроектами о внесении изменений в Конституцию о закреплении полномочий президента образовывать Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и увольнять с должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований, о народовластии и законопроекта относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Кроме того, парламентарии рассмотрят в первом чтении законопроекты о гражданстве, о финансовом лизинге.

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте должен быть принят кодекс поведения народного депутата в качестве закона.

Ранее сообщалось, что депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в прямом эфире ток-шоу "Глас народа" на канале "112. Украина" посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку. Позже он извинился, заявив, что еще не научился отвечать на чувствительные вопросы.

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