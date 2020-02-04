ru
ua

Звільнення Бабак та зменшення кількості нардепів: що сьогодні розгляне Рада

Новини » Політика   

Парламентарі розглянуть у першому читанні законопроекти про громадянство, про фінансовий лізинг

Верховна рада сьогодні, 4 лютого, розгляне для попереднього схвалення зміни в Конституцію щодо зменшення складу парламенту, а також звільнення з посади міністра розвитку громад та територій України Альону Бабак. Про це йдеться у порядку денному Ради.

Також нардепи проголосують про призначення нового міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля.

У порядку денному парламенту розгляд подальшої роботи над законопроектами про внесення змін до Конституції щодо закріплення повноважень президента утворювати Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора НАБУ і директора Державного бюро розслідуваня, про народовладдя і законопроект щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата.

Крім того, парламентарі розглянуть у першому читанні законопроекти про громадянство, про фінансовий лізинг.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що в парламенті повинен бути прийнятий кодекс поведінки народного депутата в якості закону.

Раніше повідомлялося, що депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в прямому ефірі ток-шоу "Голос народу" на каналі "112. Україна" порадив пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комуналку. Пізніше він вибачився, заявивши, що ще не навчився відповідати на чутливі питання.

На Донбасі при обстрілі загинула бойовий медик Угода з продажу клініки "Борис" повністю закрита, - Радуцький
Читати всі новини