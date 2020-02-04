Звільнення Бабак та зменшення кількості нардепів: що сьогодні розгляне Рада

Верховна рада сьогодні, 4 лютого, розгляне для попереднього схвалення зміни в Конституцію щодо зменшення складу парламенту, а також звільнення з посади міністра розвитку громад та територій України Альону Бабак. Про це йдеться у порядку денному Ради.

Також нардепи проголосують про призначення нового міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля.

У порядку денному парламенту розгляд подальшої роботи над законопроектами про внесення змін до Конституції щодо закріплення повноважень президента утворювати Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора НАБУ і директора Державного бюро розслідуваня, про народовладдя і законопроект щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата.

Крім того, парламентарі розглянуть у першому читанні законопроекти про громадянство, про фінансовий лізинг.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що в парламенті повинен бути прийнятий кодекс поведінки народного депутата в якості закону.

Раніше повідомлялося, що депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в прямому ефірі ток-шоу "Голос народу" на каналі "112. Україна" порадив пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комуналку. Пізніше він вибачився, заявивши, що ще не навчився відповідати на чутливі питання.