ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стефанчук рассказал, когда в Раде появится закон о всеукраинском референдуме

Новости » Политика     03.02.2020 - 11:38
Стефанчук рассказал, когда в Раде появится закон о всеукраинском референдуме
Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Замглавы парламента отметил, что этот документ широко обсуждается обществом

В ближайшее время в Верховную раду внесут законопроект о всеукраинском референдуме. Об этом заявил первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, этот документ широко обсуждается обществом.

"Мы провели рабочую группу по народовластию. Результатом стал самый первый законопроект о всеукраинском референдуме, который широко обсуждается обществом. В ближайшее время мы внесем его в парламентский зал", - заявил Стефанчук.

Напомним, ранее первый вице-спикер парламента заявил, что в Раде подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, но он еще требует доработки.

Он подчеркивал, что подготовленный участниками рабочей группы законопроект "О всеукраинском референдуме" не является окончательной редакцией и еще требует существенной доработки.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Рады Дмитрий Разумков рассказал о законах из пакета о народовластии. Он отметил, что в ближайшее время парламент будет получать первые законы из пакета о народовластии.

Добавим также, Стефанчук рассчитывал, что законопроект о народовластии будет внесен в сессионный зал в ноябре 2019 года. Он отмечал, что в Раде зарегистрировано около 8 проектов, касающихся народовластия и референдума.

В Раде разработали закон о всеукраинском референдуме, - Стефанчук В Раде анонсировали разработку законопроекта о защите госсимволов Украины
Новости Украины референдумРуслан Стефанчук
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь