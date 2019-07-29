Начальника полиции Днепропетровской области уволили после скандального видео

Виталия Глуховерю уволили с должности главы управления Национальной полиции в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Глуховерю уволил глава НПУ Сергей Князев по согласованию с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

"Приказом председателя Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник Главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря. Сейчас исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровской области назначен Артема Васицкий", - указано в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием уволить руководителя управления полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю после инцидента с задержанием патрульных.

Как писало РБК-Украина ранее, Госбюро расследований сообщило, что открыто уголовное дело по факту превышения власти и служебных полномочий начальником полиции в Днепропетровской области Виталием Глуховерей.

В частности, поводом стало опубликованное видео, на котором зафиксировано, как в сентябре прошлого года патрульные полицейские остановили Range Rover за нарушение правил дорожного движения. За рулем автомобиля находился водитель Глуховери, который, вероятно, позвонил ему, после чего патрульных полицейских задержали сотрудники спецподразделения "КОРД".