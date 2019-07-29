Звільнили главу управління Нацполіції у Дніпропетровській області

Віталія Глуховерю звільнили з посади голови управління Національної поліції у Дніпропетровській області. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Facebook.

Глуховерю звільнив глава НПУ Сергій Князєв за погодженням з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

"Наказом голови Нацполіції Сергія Князєва за погодженням з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим звільнений з займаної посади начальник Головного управління у Дніпропетровській області Віталій Глуховеря. Зараз виконуючим обов'язки керівника поліції Дніпропетровської області призначений Артем Васіцький", - зазначено в повідомленні.

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