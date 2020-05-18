Уверенное снижение: что происходит с курсом доллара 18 мая

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар и евро дешевеют в обменных пунктах

В обменных пунктах Украины сегодня, 18 мая 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 8 копеек до 26,79 гривен за доллар. Курс евро снизился на 9 копеек до 28,91 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга наличного рынка.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,53 (26,60 - 15 мая), продажи - 26,79 (26,87 - 15 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,50 (28,54 - 15 мая), продажи - 28,91 (29,00 - 15 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,20 - 15 мая), продажи 3,67 (3,66 - 15 мая) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 18 мая межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,60 гривен за доллар, курс в покупке до 26,58 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 28,76 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 18 мая справочный курс на уровне 26,57 грн/доллар, снизив его по сравнению с 15 мая (26,64 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,60 - 26,75 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) не ожидает значительных колебаний курса доллара к гривне после завершения правительственного карантина.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 12-15 мая 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 161,5 млн долларов и не проводил интервенции по продаже валюты.

Автор: Александр Белоус