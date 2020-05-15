НБУ сократил покупку валюты на межбанке

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

В течение короткой недели центробанк пополнил резервы на 160 млн долларов

Национальный банк Украины в течение недели 12-15 мая 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 161,5 млн долларов и не проводил интервенций по продаже валюты. Информация размещена на сайте НБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, чистая покупка сократилась до 161,5 млн долларов по сравнению с 199,1 млн долларов неделей ранее.

По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 2 429,9 млн долларов и продал на 2 793,1 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 363,2 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2020 года потратил на поддержку курса национальной валюты почти 2,2 млрд долларов.

Однако после смены тренда на рынке НБУ возобновил покупку валюты в резервы. Всего за апрель НБУ пополнил резервы на 678,8 млн долларов.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий во время отчета в Верховной раде 13 мая заявил, что чистое предложение валюты сейчас даже выше, чем было в феврале, до вспышки эпидемии коронавируса.

Автор: Александр Белоус