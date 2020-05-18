Впевнене зниження: що відбувається з курсом долара 18 травня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар і євро дешевшають в обмінних пунктах

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 травня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 26,79 гривень за долар. Курс євро знизився на 9 копійок до 28,91 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу готівкового ринку.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,53 (26,60 - 15 травня), продажу - 26,79 (26,87 - 15 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,50 (28,54 - 15 травня), продажу - 28,91 (29,00 - 15 травня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,21 (3,20 - 15 травня), продажу 3,67 (3,66 - 15 травня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 18 травня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,60 гривень за долар, курс купівлі до 26,58 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 28,76 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 18 травня довідковий курс на рівні 26,57 грн/долар, знизивши його порівняно з 15 травня (26,64 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,60 - 26,75 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк України (НБУ) не чекає значних коливань курсу долара до гривні після завершення урядового карантину.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 12-15 травня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 161,5 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти.

Автор: Олександр Білоус