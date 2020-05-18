НБУ на 18 мая снизил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,63 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 18 мая установлен на таком уровне: 26,6380 гривен за 1 доллар (-0,0412 грн). При этом курс доллара на 15 мая составляет 26,6792 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 15 мая межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,66 гривен за доллар, курс в покупке до 26,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 28,82 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 15 мая справочный курс на уровне 26,64 грн/доллар, снизив его по сравнению с 14 мая (26,68 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 15 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 26,87 гривен за доллар, курс евро снизился на 9 копеек до 29,00 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,60 (26,66 - 14 мая), продажи - 26,87 (26,93 - 14 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,54 (28,65 - 14 мая), продажи - 29,00 (29,09 - 14 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,20 (3,21 - 14 мая), продажи 3,66 (3,67 - 14 мая) грн за 10 рублей.

Автор: Александр Белоус