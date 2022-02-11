Увеличение налога на добычу газа приведет к оттоку инвесторов, - эксперт

Увеличение налога на добычу украинского газа приведет к тому, что все иностранные инвесторы покинут Украину, а добыча газа в стране может прекратиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля в эфире телеканала "Украина 24".

"Все иностранные инвесторы, которые сегодня вкладывали деньги в добычу газа собственного украинского, уйдут из Украины", - сказал он.



Москаль подчеркнул, что из-за высокой ренты на добычу газа его перестанут добывать, так как добытчики не смогут выплачивать налоги и зарплаты.

"Сегодня мы абсолютно не будем иметь и этого. Так не нужны эти переговоры в Берлине. Мы идем сдаемся Путину полностью, руками Гетманцева, Сивковича и всей агентуры, которая здесь делает все эти законы в Украине", - подытожил Москаль.