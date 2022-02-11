Увеличение налога на добычу газа приведет к оттоку инвесторов, - эксперт
Увеличение налога на добычу украинского газа приведет к тому, что все иностранные инвесторы покинут Украину, а добыча газа в стране может прекратиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля в эфире телеканала "Украина 24".
"Все иностранные инвесторы, которые сегодня вкладывали деньги в добычу газа собственного украинского, уйдут из Украины", - сказал он.
Москаль подчеркнул, что из-за высокой ренты на добычу газа его перестанут добывать, так как добытчики не смогут выплачивать налоги и зарплаты.
"Сегодня мы абсолютно не будем иметь и этого. Так не нужны эти переговоры в Берлине. Мы идем сдаемся Путину полностью, руками Гетманцева, Сивковича и всей агентуры, которая здесь делает все эти законы в Украине", - подытожил Москаль.
Напомним, 9 февраля в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.
Как сообщалось, ранее депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявлял, что увеличение ренты на добычу украинского газа приведет к снижению собственной добычи и вернет Украину в зависимость от России и "Газпрома".
Также аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Дмитрий Хорошун уверен, что повышение налога на добычу украинского газа (ренты) приведет к ухудшению инвестиционной привлекательности страны.
А народный депутат Людмила Буймистер заверила, что планы повысить налоги для добычи украинского газа до рекордных 70% приведут к остановке бурения новых скважин и заставят Украину просить газ у РФ.