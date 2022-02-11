Повышение ренты на газ ухудшит инвестпривлекательность Украины, - Concorde Capital

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выводы аналитика инвестиционной компании Concorde Capital Дмитрия Хорошуна.

"Предлагаемое изменение механизма ренты на природный газ в Украине снизит рентабельность собственного капитала гораздо больше, чем аналогичное недавнее изменение в отношении роялти на железную руду. Инвестиционная привлекательность Украины в целом также пострадает", - говорится в отчете аналитика.

По словам аналитиков Concorde Capital, власть будет стремиться повысить ренту с 1 апреля, однако они допускают, что благодаря диалогу правительства с добывающими компаниями конкретны ставки налогов могут быть пересмотрены.

"Мы считаем, что переговоры (между украинскими производителями природного газа и правительством) об изменении предложения могут быть уместны. В частности, мы не исключаем, что ставки роялти в окончательной редакции закона будут ниже, чем в проекте от 9 февраля", - заключили в инвесткомпании.