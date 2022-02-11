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Повышение ренты на газ ухудшит инвестпривлекательность Украины, - Concorde Capital

Новина українською →
Киев, Пятница 11 февраля 2022 10:24
Повышение ренты на газ ухудшит инвестпривлекательность Украины, - Concorde Capital Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Повышение налога на добычу украинского газа (ренты) приведет к ухудшению инвестиционной привлекательности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выводы аналитика инвестиционной компании Concorde Capital Дмитрия Хорошуна.

"Предлагаемое изменение механизма ренты на природный газ в Украине снизит рентабельность собственного капитала гораздо больше, чем аналогичное недавнее изменение в отношении роялти на железную руду. Инвестиционная привлекательность Украины в целом также пострадает", - говорится в отчете аналитика.

По словам аналитиков Concorde Capital, власть будет стремиться повысить ренту с 1 апреля, однако они допускают, что благодаря диалогу правительства с добывающими компаниями конкретны ставки налогов могут быть пересмотрены.

"Мы считаем, что переговоры (между украинскими производителями природного газа и правительством) об изменении предложения могут быть уместны. В частности, мы не исключаем, что ставки роялти в окончательной редакции закона будут ниже, чем в проекте от 9 февраля", - заключили в инвесткомпании.

Напомним, 9 февраля в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.

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