Збільшення податку на видобуток газу призведе до відтоку інвесторів, - експерт
Збільшення податку на видобуток українського газу призведе до того, що всі іноземні інвестори залишать Україну, а видобуток газу в країні може припинитися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Всі іноземні інвестори, які сьогодні вкладали гроші у видобуток газу власного українського, підуть з України", - сказав він.
Москаль наголосив, що через високу ренту на видобуток газу його перестануть видобувати, оскільки здобувачі не зможуть виплачувати податки та зарплати.
"Сьогодні ми абсолютно не матимемо і цього. Так не потрібні ці переговори в Берліні. Ми йдемо здаватися Путіну повністю, руками Гетманцева, Сівковича та всієї агентури, яка тут робить усі ці закони в Україні", - підсумував Москаль.
Нагадаємо, 9 лютого у Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.
Як повідомлялося, раніше депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявляв, що збільшення ренти на видобуток українського газу призведе до зниження власного видобутку і поверне Україну в залежність від Росії та "Газпрому".
Також аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Дмитро Хорошун упевнений, що підвищення податку на видобуток українського газу (ренти) призведе до погіршення інвестиційної привабливості країни.
А народний депутат Людмила Буймістер запевнила, що плани підвищити податки для видобутку українського газу до рекордних 70% призведуть до зупинки буріння нових свердловин і змусять Україну просити газ у РФ.