ru ua
Пт, 11 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Збільшення податку на видобуток газу призведе до відтоку інвесторів, - експерт

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 11 лютого 2022 15:58
Збільшення податку на видобуток газу призведе до відтоку інвесторів, - експерт Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Збільшення податку на видобуток українського газу призведе до того, що всі іноземні інвестори залишать Україну, а видобуток газу в країні може припинитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Всі іноземні інвестори, які сьогодні вкладали гроші у видобуток газу власного українського, підуть з України", - сказав він.

Москаль наголосив, що через високу ренту на видобуток газу його перестануть видобувати, оскільки здобувачі не зможуть виплачувати податки та зарплати.

"Сьогодні ми абсолютно не матимемо і цього. Так не потрібні ці переговори в Берліні. Ми йдемо здаватися Путіну повністю, руками Гетманцева, Сівковича та всієї агентури, яка тут робить усі ці закони в Україні", - підсумував Москаль.

Нагадаємо, 9 лютого у Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.

Як повідомлялося, раніше депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявляв, що збільшення ренти на видобуток українського газу призведе до зниження власного видобутку і поверне Україну в залежність від Росії та "Газпрому".

Також аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Дмитро Хорошун упевнений, що підвищення податку на видобуток українського газу (ренти) призведе до погіршення інвестиційної привабливості країни.

А народний депутат Людмила Буймістер запевнила, що плани підвищити податки для видобутку українського газу до рекордних 70% призведуть до зупинки буріння нових свердловин і змусять Україну просити газ у РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ
NEWS
Зеленський скликає РНБО у Харкові: що відомо
Зеленський скликає РНБО у Харкові: що відомо
DAILY
Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи