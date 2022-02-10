ru ua
Чт, 10 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Гетманцев предложил многократно повысить ренту на украинский газ до рекордного в Европе уровня

Новина українською →
Киев, Четверг 10 февраля 2022 11:36
Гетманцев предложил многократно повысить ренту на украинский газ до рекордного в Европе уровня Фото: народный депутат Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект о повышении налога на добычу украинского природного газа (ренты) в 3 раза - с 14-29% до 54-69% в зависимости от скважины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на проект закона №7038, зарегистрированный в парламенте 9 февраля.

Повышение ренты мотивировано введением "диверсифицированных ставок ренты в зависимости от цены на газ".

Предлагается ввести 5 разных режима ставок ренты в зависимости от цены на газ – до 200 долларов/тыс. м3, до 400 долларов, до 600 долларов, до 800 долларов и более 800 долларов. Максимальную ставку планируется установить на уровне 69% со скважины глубиной до 5 км и 54% со скважин глубиной более 5 км.

Такие ставки ренты 54-69% предлагается установить к текущей цене на газ (более 800 долларов за тыс. м3).

Также Гетманцев предложил кратно повысит ставки ренты и на новые скважины, за счет которых ранее планировалось наращивать добычу газа.

Напомним, что на данный момент ставки ренты вне зависимости от цены составляют 29% (на скважины до 5 км) и 14% (глубиной более 5 км). Их предлагается сохранить только для цены ниже 200 долларов за тыс. м3.

Отменим, что ниже 200 долларов цена в Украине за последние 7 лет опускалась лишь несколько раз, в 2019 году.

Как сообщалось, последнее повышение ренты на газ в 2014 году привело к падению добычи газа и росту импорта.

А 31 июля 2015 года Рада увеличила ставки платы за пользование недрами для природного газа, реализуемого не для нужд населения, с 28% до 55% для газа из залежей до 5 км и с 15% до 28% - более 5 км.

Читайте РБК-Украина в Google News
Даниил Гетманцев Газ
NEWS
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
DAILY
Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины