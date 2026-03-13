UA

"Уважно до тривог". РФ може готувати новий новий обстріл, - РНБО

09:11 13.03.2026 Пт
2 хв
Коли варто очікувати масованого обстрілу від росіян?
aimg Костянтин Широкун
Фото: РФ може готувати новий новий масований обстріл (Getty Images)

Російська Федерація у найближчі дні може готувати новий масований обстріл по території України. Тому у РНБО закликали уважно реагувати на сигнали повітряних тривог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрія Коваленка.

Читайте також: Удар балістики та "прильоти" дронів: як ППО відпрацювала по повітряних цілях росіян

"Ворог може готувати обстріл, тому будьте уважні до тривог", - зазначив Коваленко.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО, варто бути особливо уважним у найближчі дні.

Масовані удари по Україні

Російські війська в останні місяці збільшили інтенсивність масованих комбінованих ударів з використанням ракет різних типів та ударних безпілотників. Серед ключових цілей росіян – об'єкти енергетичної інфраструктури, водопостачання тощо.

Тієї ночі війська РФ випустили по Україні 29 ракет, більшість з яких була балістика, а також 480 безпілотників.

Найбільші удари прийшлись по Києву, Дніпру та Харкову. Також під ударами була Житомирщина та Вінничина, й інші регіони країни. Відомо, що серед жертв та постраждалих є діти.

Також через удари росіян по інфраструктурі пошкоджено кілька портів, у цілях безпеки вночі зупинялось близько 20 потягів.

Того ж дня від удару балістикою по багатоповерхівці у Харкові спалахнула пожежа. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, серед них діти. Також пошкоджено будинок, розташований поруч.

Більше подробиць про нічний комбінований удар росіян – читайте у матеріалі РБК-Україна.

