Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Внимательно к тревогам". РФ может готовить новый обстрел, - СНБО

09:11 13.03.2026 Пт
2 мин
Когда стоит ожидать массированного обстрела от россиян?
aimg Константин Широкун
Фото: РФ может готовить новый новый массированный обстрел (Getty Images)

Российская Федерация в ближайшие дни может готовить новый массированный обстрел по территории Украины. Поэтому в СНБО призвали внимательно реагировать на сигналы воздушных тревог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрея Коваленко.

Читайте также: Удар баллистики и "прилеты" дронов: как ПВО отработала по воздушным целям россиян

"Враг может готовить обстрел, поэтому будьте внимательны к тревогам", - отметил Коваленко.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО, стоит быть особенно внимательным в ближайшие дни.

Массированные удары по Украине

Российские войска в последние месяцы увеличили интенсивность массированных комбинированных ударов с использованием ракет различных типов и ударных беспилотников. Среди ключевых целей россиян - объекты энергетической инфраструктуры, водоснабжения и тому подобное.

Той ночью войска РФ выпустили по Украине 29 ракет, большинство из которых была баллистика, а также 480 беспилотников.

Наибольшие удары пришлись по Киеву, Днепру и Харькову. Также под ударами была Житомирщина и Винницкая область, и другие регионы страны. Известно, что среди жертв и пострадавших есть дети.

Также из-за ударов россиян по инфраструктуре повреждено несколько портов, в целях безопасности ночью останавливалось около 20 поездов.

В тот же день от удара баллистикой по многоэтажке в Харькове вспыхнул пожар. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, среди них дети. Также поврежден дом, расположенный рядом.

Больше подробностей о ночном комбинированном ударе россиян - читайте в материале РБК-Украина.

