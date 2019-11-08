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Утром в Киеве ожидается сильный туман

Новости » Общество     08.11.2019 - 01:00
Утром в Киеве ожидается сильный туман
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Видимость 200-500 метров

Утром 8 ноября сильный туман в Киеве прогнозируют синоптики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КАРС "Киевская служба спасения" в Facebook.

Отмечается, что видимость ухудшится до 200-500 метров, что означает первый уровень опасности.

"8 ноября утром в Киеве туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Утром в Киеве ожидается сильный туман

Ранее повідолмялося, что в пятницу утром, 8 ноября, в столице ожидается туман и ухудшение метеорологической дальности видимости до 500 метров.

РБК-Украина писало, что 8 ноября на правобережной части Украины ожидается сильный туман с видимостью 200-500 метров.

В общем погода в Украине завтра будет прохладной из-за западного атмосферного фронта, температура воздуха в некоторых регионах снизится до +9. Также ожидаются осадки в западных и северных областях.

В Киеве обновлены еще два температурных рекорда Завтра в Украине ожидается дождь
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