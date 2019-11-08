Зранку у Києві очікується сильний туман

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Видимість 200-500 метрів

Зранку 8 листопада сильний туман у Києві прогнозують синоптики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КАРС "Київська служба порятунку" у Facebook.

Зазначається, що видимість погіршиться до 200-500 метрів, що означає перший рівень небезпечності.

"8 листопада вранці у Києві туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідолмялося, що у п'ятницю вранці, 8 листопада, в столиці очікується туман і погіршення метеорологічної дальності видимості до 500 метрів.

РБК-Україна писало, що 8 листопада на правобережній частині України очікується сильний туман з видимістю 200-500 метрів.

Загалом погода в Україні завтра буде прохолодною через західний атмосферний фронт, температура повітря в деяких регіонах знизиться до +9. Також очікуються опади у західних і північних областях.