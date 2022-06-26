Ранковий удар по Києву: ЗСУ розповіли, звідки РФ била по столиці

Ракетний обстріл по Києву вранці в неділю, 26 червня, було завдано з регіону Каспійського моря, відомий і тип ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.