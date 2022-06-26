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Ранковий удар по Києву: ЗСУ розповіли, звідки РФ била по столиці

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Київ, Неділя 26 червня 2022 11:30
Ранковий удар по Києву: ЗСУ розповіли, звідки РФ била по столиці Фото: РФ завдала ударів по Києву з акваторії Каспійського моря ракетами Х-101 (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Наталія Гурковська

Ракетний обстріл по Києву вранці в неділю, 26 червня, було завдано з регіону Каспійського моря, відомий і тип ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

За його словами, Росія застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 із регіону Каспійського моря.

"Вони злітають із району Астрахані", - зазначив спікер КПС.

За його словами, на озброєнні ці літаки мають ракети Х-101, які можуть летіти на відстань до 5500 км.

"Такі ракети сьогодні були випущені від 4 до 6. Наша ППО спрацювала, частина ракет була збита. Є фотопідтвердження одного, інші уламки зараз шукають", - сказав Ігнат.

Зазначимо, РФ не вперше обстрілює Київ із акваторії Каспійського моря. Наприклад, ракетний обстріл Києва вранці 5 червня також здійснювався із акваторії Каспійського моря. Одну із ворожих ракет збили сили ППО.

Нагадаємо, сьогодні рано вранці в Києві під час повітряної тривоги прогриміло чотири потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що російська ракета вдарила по житловому будинку в Шевченківському районі і дитячому саду.

Зараз на місці події проводяться рятувальні роботи. У МВС вже повідомили про першого загиблого, при цьому ще п'ятеро постраждали.

Всі подробиці про ракетний удар по Києву-читайте у матеріалі РБК-Україна.

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