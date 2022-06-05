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Утренний обстрел Киева. Оккупанты выпустили ракеты из акватории Каспийского моря

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Киев, Воскресенье 05 июня 2022 11:29
Утренний обстрел Киева. Оккупанты выпустили ракеты из акватории Каспийского моря Фото: оккупанты обстреляли Киев ракетами с Каспийского моря (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Ракетный обстрел Киева утром 5 июня осуществлялся из акватории Каспийского моря. Одну из вражеских ракет сбили силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Сегодня, 5 июня, утром враг выпустил несколько ракет в направлении Киева. Около 06:00 военнослужащими подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" они были обнаружены и обстреляны - уничтожена одна крылатая ракета", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, Россия выпустила ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95 из акватории Каспийского моря.

Военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Фото: ПВО сбила крылатую ракету вблизи Киева (фото facebook.com/kpszsu)

Напомним, сегодня утром в Дарницком и Днепровском районах Киева прогремели несколько взрывов.

Позже стало известно, что в результате ракетного удара пострадал один человек.

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