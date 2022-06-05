Утренний обстрел Киева. Оккупанты выпустили ракеты из акватории Каспийского моря

Ракетный обстрел Киева утром 5 июня осуществлялся из акватории Каспийского моря. Одну из вражеских ракет сбили силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Сегодня, 5 июня, утром враг выпустил несколько ракет в направлении Киева. Около 06:00 военнослужащими подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" они были обнаружены и обстреляны - уничтожена одна крылатая ракета", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, Россия выпустила ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95 из акватории Каспийского моря.

Военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.