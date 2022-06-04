Утренний обстрел в Сумской области: стали известны подробности авианалета

Российские оккупанты утром нанесли удар по Сумской области. Во время обстрела были повреждены дома в одном из населенных пунктов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.
Всего по территории области были запущены 6 ракет "воздух-земля". Обстрел велся с территории России.
"В результате взрывов повреждены дома в одном из населенных пунктов Сумской общины. Жертв нет",- пишет Живицкий.
Фото: утренний обстрел в Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Напомним, РБК-Украина писало о утренний обстрел по Сумской области.
Также Оккупанты с самого утра нанесли ракетный удар по Одесской области. Известно о двух пострадавших.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.