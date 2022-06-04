Утро в Одесской области началось с ракетного удара. Есть пострадавшие
Российские оккупанты с самого утра нанесли ракетный удар по Одесской области. Предварительно известно о двух пострадавших.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука.
"Самолеты стратегической авиации России нанесли удар крылатой ракетой по одному из районов Одесской области. Ракета типа Х-59 попала в сельское предприятие и по предварительной информации пострадавшей два человека", - заявил Братчук.
По словам спикера, спасатели уже ликвидировали пожар в здании предприятия.
Как отметил Братчук, вероятность вражеских атак по области остается высокой.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера вечером Россия запустила четыре ракеты с крымского направления, однако все они были сбиты украинским ПВО.
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