Утро в Одесской области началось с ракетного удара. Есть пострадавшие

Российские оккупанты с самого утра нанесли ракетный удар по Одесской области. Предварительно известно о двух пострадавших.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука.

"Самолеты стратегической авиации России нанесли удар крылатой ракетой по одному из районов Одесской области. Ракета типа Х-59 попала в сельское предприятие и по предварительной информации пострадавшей два человека", - заявил Братчук.

По словам спикера, спасатели уже ликвидировали пожар в здании предприятия.

Как отметил Братчук, вероятность вражеских атак по области остается высокой.