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Утро в Одесской области началось с ракетного удара. Есть пострадавшие

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Суббота 04 июня 2022 08:30
Утро в Одесской области началось с ракетного удара. Есть пострадавшие Фото: Утро в Одессе началось с ракетного удара (фото unsplash.com)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты с самого утра нанесли ракетный удар по Одесской области. Предварительно известно о двух пострадавших.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука.

"Самолеты стратегической авиации России нанесли удар крылатой ракетой по одному из районов Одесской области. Ракета типа Х-59 попала в сельское предприятие и по предварительной информации пострадавшей два человека", - заявил Братчук.

По словам спикера, спасатели уже ликвидировали пожар в здании предприятия.

Как отметил Братчук, вероятность вражеских атак по области остается высокой.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера вечером Россия запустила четыре ракеты с крымского направления, однако все они были сбиты украинским ПВО.

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