ru ua
Сб, 04 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Сумской области ночью раздавались взрывы. Работала вражеская авиация

Новина українською →
Суббота 04 июня 2022 09:50
В Сумской области ночью раздавались взрывы. Работала вражеская авиация Фото: в Сумской области ночью раздавались взрывы (twitter.com/tsnua)
Автор: Сергей Пышкин

Российская авиация ночью нанесла удар по Сумской области. Пострадавших среди гражданских нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

Российская вражеская авиация нанесла удар по области после 4 утра. Всего было слышно четыре взрыва на территории Сумского района.

Жертв среди гражданских нет.

"Разрушения уточняются", - добавил Живицкий.

В Сумской области ночью раздавались взрывы. Работала вражеская авиация

Фото: в Сумской области ночью раздавались взрывы (фото t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты с самого утра нанесли ракетный удар по Одесской области. Известно о двух пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Сумская область
NEWS
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине