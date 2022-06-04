В Сумской области ночью раздавались взрывы. Работала вражеская авиация

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

Российская вражеская авиация нанесла удар по области после 4 утра. Всего было слышно четыре взрыва на территории Сумского района.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты с самого утра нанесли ракетный удар по Одесской области. Известно о двух пострадавших.

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