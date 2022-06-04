Ранковий обcтріл в Сумській області: сталі відомі подробиці авіанальоту

Російські окупанти зранку завдали удару по Сумській області. Під час обстрілу були пошкоджені будинки в одному з населених пунктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

"В результаті вибухів пошкоджені будинки у одному з населених пунктів Сумської громади. Жертв немає ", - пише Живицький.

Загалом по території області були запущені 6 ракет "повітря-земля". Обстріл вівся з території Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про ранковий обстріл по Сумській області.

Також окупанти з самого ранку завдали ракетного удару по Одеській області. Відомо про двох постраждалих.

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