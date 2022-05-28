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Утренний обстрел Николаева: россияне ударили по жилым домам, много пострадавших

Новина українською →
Николаев, Суббота 28 мая 2022 17:57
Утренний обстрел Николаева: россияне ударили по жилым домам, много пострадавших Фото: последствия утреннего обстрела Николаева (nikvesti.com)
Автор: Наталия Гурковская

Во время обстрела Николаева, который произошел утром в субботу, 28 мая, погибла сотрудница коммунального предприятия, еще 6 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные военной комендатуры обороны города.

Российские оккупанты снова ударили по жилым кварталам. Точно известно, что как минимум два боеприпаса разорвались прямо во дворах многоэтажек.

Член исполкома Николаевского горсовета Екатерина Стоколяс уточнила, что погибшая женщина была дворником и в момент удара убирала двор.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в Николаеве прогремела серия взрывов. В небе виднелись облака дыма.

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