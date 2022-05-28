Ранковий обстріл Миколаєва: росіяни вдарили по житлових будинках, багато постраждалих

Під час обстрілу Миколаєва , який стався вранці у суботу, 28 травня, загинула співробітниця комунального підприємства, ще 6 людей зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані військової комендатури оборони міста.

Російські окупанти знову вдарили по житлових кварталах. Достеменно відомо, що як мінімум два боєприпаси розірвалися прямо у дворах багатоповерхівок.

Член виконкому Миколаївської міськради Катерина Стоколяс уточнила, що жінка, що загинула, була двірником і в момент удару прибирала двір.