Ранковий обстріл Миколаєва: росіяни вдарили по житлових будинках, багато постраждалих
Фото: наслідки ранкового обстрілу Миколаєва (nikvesti.com)
Під час обстрілу Миколаєва, який стався вранці у суботу, 28 травня, загинула співробітниця комунального підприємства, ще 6 людей зазнали поранень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані військової комендатури оборони міста.
Російські окупанти знову вдарили по житлових кварталах. Достеменно відомо, що як мінімум два боєприпаси розірвалися прямо у дворах багатоповерхівок.
Член виконкому Миколаївської міськради Катерина Стоколяс уточнила, що жінка, що загинула, була двірником і в момент удару прибирала двір.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні в Миколаєві пролунала серія вибухів. У небі виднілися хмари диму.
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