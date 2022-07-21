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Утренний обстрел Харькова: увеличилось число погибших и раненых

Фото: в результате утреннего обстрела Харькова число погибших и пострадавших увеличилось (t.me/dsns_telegram)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате утреннего обстрела Харькова 21 июля количество погибших увеличилось до трех, раненых - до 23 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, 21 июля в 9:30 россияне обстреляли, предварительно, из реактивных систем залпового огня "Ураган" остановку общественного транспорта возле рынка в Киевском районе. Погибли трое гражданских людей, еще 20 получили ранения.

Кроме этого, оккупанты совершили артиллерийский обстрел Салтовского района города. Захватчики попали в жилой дом. Пострадали трое жильцов.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

Напомним, сегодня утром оккупанты обстреляли Харьков из "Ураганов", попав в гражданские объекты города.

В результате атаки повреждены авто, торговые павильоны, жилой дом и общественный транспорт.

Жителям Харькова дали рекомендации из-за обстрелов.

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Харьков