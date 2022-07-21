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Ранковий обстріл Харкова: зросла кількість загиблих і поранених

Фото: внаслідок ранкового обстрілу Харкова кількість загиблих і постраждалих збільшилась (t.me/dsns_telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова 21 липня кількість загиблих збільшилась до трьох, поранених - до 23 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 21 липня о 9:30 росіяни обстріляли, попередньо, з реактивних систем залпового вогню "Ураган" зупинку громадського транспорту біля ринку в Київському районі. Загинуло троє цивільних людей, ще 20 отримали поранення.

Окрім цього, окупанти здійснили артилерійський обстріл Салтівського району міста. Загарбники влучили у житловий будинок. Постраждали троє мешканців.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти обстріляли Харків з "Ураганів", влучивши у цивільні об'єкти міста.

В результаті атаки пошкоджені авто, торгівельні павільйони, житловий будинок та громадський транспорт.

Жителям Харкова дали рекомендації через обстріли.

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Харків