Безопасных районов нет. Жителям Харькова дали рекомендации на фоне обстрелов

Харьков находится в прямой зоне поражения. Вражеские ракеты могут прилететь в любую точку города, поэтому безопасных районов там нет.

Об этом заявил глава ГУ ЧП Харьковской области Владимир Тимошенко, передает РБК-Украина со ссылкой на " Объектив ".

"Застраховаться, что ракета не прилетит в любой район Харькова, никто не может. Мы находимся в прямой зоне поражения. Любой уголок Харькова - место возможного поражения Российской Федерации", - сказал он.

Тимошенко призывает харьковчан, которые перемещаются по городу, планировать маршрут так, чтобы рядом всегда находилось укрытие на случай обстрелов.

"Если есть необходимость выходить в город - находится в тех местах, где рядом есть какие-то укрытия. Будь то станции метрополитена, бомбоубежища, помещения, оборудованные подземными хранилищами или паркингом, например. Эти помещения должны быть рядом, чтобы люди могли укрыться", - подчеркнул он.