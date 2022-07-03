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Утренний обстрел Харькова: есть погибший и раненые

Фото: в результате утреннего обстрела Харькова есть погибшие и раненые (facebook.com)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате утреннего обстрела Харькова 3 июля один мужчина погиб, еще четыре человека получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова.

Он отметил, что обстрелам подверглись Новобаварский и Киевский районы Харькова.

"Травмированы по меньшей мере 4 человека, один человек погиб. Частично разрушено здание одной из коммунальных служб города. Повреждены несколько частных домовладений и многоквартирных домов", - написал Болвинов.

Также он добавил, что из-за одного из ударов в огороде частного домовладения образовалась воронка диаметром 10 и глубиной 6 метров.

Напомним, утром российские военные нанесли ракетные удары по Харькову.

Правоохранители уже открыли дело по факту нарушения законов и обычаев войны.

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