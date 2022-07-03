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Ранковий обстріл Харкова: є загиблий і поранені

Фото: внаслідок ранкового обстрілу Харкова є загиблі і поранені (facebook.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова 3 липня один чоловік загинув, ще четверо людей зазнали травмувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергія Болвінова.

Він зазначив, що обстрілів зазнали Новобаварський та Київський райони Харкова.

"Травмовано щонайменше 4 осіб, один чоловік загинув. Частково зруйновано будівлю однієї з комунальних служб міста. Пошкоджено декілька приватних домоволодінь та багатоквартирних будинків", - написав Болвінов.

Також він додав, що через один з ударів в огороді приватного домоволодіння утворилася воронка діаметром 10 та глибиною 6 метрів.

Нагадаємо, вранці російські військові завдали ракетних ударів по Харкову.

Правоохоронці вже відкрили справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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ХарківВійна Росії проти України