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Появились фото последствий ракетного удара по Харькову

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Харьков, Воскресенье 03 июля 2022 10:19
Появились фото последствий ракетного удара по Харькову Фото: российские войска ударили ракетами по Харькову (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Из-за утренних ракетных ударов по Харькову пострадала мирная жительница, повреждены дом и школа. Опубликованы фото последствий вражеских прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Фото: последствия ракетного удара по Харькову утром 3 июля (t.me/prokuratura_kharkiv)

По данным следствия, 3 июля в 04:00 утра российские военные осуществили ракетный удар по Новобаварскому району г. Харькова.

"Вражеская ракета попала на территорию частного дома, получила ранение владелица - 54-летняя женщина. Кроме того, повреждено здание школы, расположенной рядом. Глубина воронки составляет 6 метров, ширина - 10", - говорится в сообщении.

Уже начато дело в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли ракетные удары по Харькову. По информации руководителя области, оккупанты попали в объект инфраструктуры в Киевском районе.

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