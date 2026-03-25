Утиски Трампа дісталися науки: відома вчена NASA Кейт Марвел заявила про відставку

Причиною такого кроку вона назвала системні «нападки» адміністрації Дональда Трампа на наукову діяльність та дестабілізацію роботи дослідницьких інститутів протягом останнього року.

Основні причини звільнення

У своєму листі до керівництва Інституту космічних досліджень імені Годдарда (GISS) Кейт Марвел виділила кілька критичних факторів, що унеможливили подальшу роботу:

Нападки на істину: Вчена наголосила, що ніколи не очікувала ситуації, коли сама наука опиниться під загрозою, адже вона є інструментом пошуку об’єктивної правди, як історія чи журналістика.

Бюджетна невизначеність: Минулого року Білий дім пропонував скоротити науковий бюджет NASA вдвічі. Хоча зрештою фінансування було збережене, місяці непевності деморалізували колектив.

Втрата робочого простору: У травні 2025 року федеральний уряд розірвав договір оренди приміщення, де Інститут Ґоддарда базувався з 1960-х років. Через це вчені були змушені працювати в неналежних умовах, буквально «шукаючи місце на диванах».

Скасування кліматичних програм: Адміністрація фактично зупинила підготовку Шостої національної оцінки клімату — ключового державного дослідження, над попередніми випусками якого працювала Марвел.

Науковий внесок Кейт Марвел

Кейт Марвел працювала в структурах NASA з 2014 року. Її дослідження зосереджені на доказах впливу людської діяльності на зміну клімату та прогнозуванні швидкості глобального потепління. Вона також є авторкою відомої книги «Людська природа» та численних наукових праць, що мають фундаментальне значення для сучасної кліматології.

Пріоритети NASA: космос замість Землі

Поки науковці-екологи заявляють про кризу, NASA під тиском розпоряджень президента Трампа переорієнтовує ресурси на амбітні позаземні проєкти:

Місячна база: Оголошено про інвестиції в розмірі 20 мільярдів доларів протягом наступних 7 років для створення постійного форпосту на Місяці до 2030 року. Місії Artemis: Вже 1 квітня 2026 року заплановано місію Artemis II, яка відправить екіпаж навколо Місяця вперше з 1972 року. Марсіанська програма: Розробка нового космічного корабля для досягнення Червоної планети.

Незважаючи на свою відставку, Кейт Марвел підкреслила, що продовжує вірити у загальну місію агентства, проте вважає нинішню політичну ситуацію навколо кліматичних досліджень неприпустимою. Офіційні представники NASA відмовилися коментувати кадрові зміни, посилаючись на конфіденційність.