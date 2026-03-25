Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Утиски Трампа дісталися науки: відома вчена NASA Кейт Марвел заявила про відставку

05:45 25.03.2026 Ср
2 хв
Кліматологиня звинуватила адміністрацію Трампа у спробах знищити незалежні дослідження
Оксана Гапончук
Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Відома вчена-кліматолог Кейт Марвел офіційно залишила свою посаду у відділі досліджень Землі NASA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Причиною такого кроку вона назвала системні «нападки» адміністрації Дональда Трампа на наукову діяльність та дестабілізацію роботи дослідницьких інститутів протягом останнього року.

Основні причини звільнення

У своєму листі до керівництва Інституту космічних досліджень імені Годдарда (GISS) Кейт Марвел виділила кілька критичних факторів, що унеможливили подальшу роботу:

  • Нападки на істину: Вчена наголосила, що ніколи не очікувала ситуації, коли сама наука опиниться під загрозою, адже вона є інструментом пошуку об’єктивної правди, як історія чи журналістика.

  • Бюджетна невизначеність: Минулого року Білий дім пропонував скоротити науковий бюджет NASA вдвічі. Хоча зрештою фінансування було збережене, місяці непевності деморалізували колектив.

  • Втрата робочого простору: У травні 2025 року федеральний уряд розірвав договір оренди приміщення, де Інститут Ґоддарда базувався з 1960-х років. Через це вчені були змушені працювати в неналежних умовах, буквально «шукаючи місце на диванах».

  • Скасування кліматичних програм: Адміністрація фактично зупинила підготовку Шостої національної оцінки клімату — ключового державного дослідження, над попередніми випусками якого працювала Марвел.

Науковий внесок Кейт Марвел

Кейт Марвел працювала в структурах NASA з 2014 року. Її дослідження зосереджені на доказах впливу людської діяльності на зміну клімату та прогнозуванні швидкості глобального потепління. Вона також є авторкою відомої книги «Людська природа» та численних наукових праць, що мають фундаментальне значення для сучасної кліматології.

Пріоритети NASA: космос замість Землі

Поки науковці-екологи заявляють про кризу, NASA під тиском розпоряджень президента Трампа переорієнтовує ресурси на амбітні позаземні проєкти:

  1. Місячна база: Оголошено про інвестиції в розмірі 20 мільярдів доларів протягом наступних 7 років для створення постійного форпосту на Місяці до 2030 року.

  2. Місії Artemis: Вже 1 квітня 2026 року заплановано місію Artemis II, яка відправить екіпаж навколо Місяця вперше з 1972 року.

  3. Марсіанська програма: Розробка нового космічного корабля для досягнення Червоної планети.

Незважаючи на свою відставку, Кейт Марвел підкреслила, що продовжує вірити у загальну місію агентства, проте вважає нинішню політичну ситуацію навколо кліматичних досліджень неприпустимою. Офіційні представники NASA відмовилися коментувати кадрові зміни, посилаючись на конфіденційність.

