Притеснения Трампа добрались до науки: известная ученая NASA Кейт Марвел заявила об отставке

05:45 25.03.2026 Ср
2 мин
Климатолог обвинила администрацию Трампа в попытках уничтожить независимые исследования
aimg Оксана Гапончук
Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Известная ученая-климатолог Кейт Марвел официально покинула свою должность в отделе исследований Земли NASA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Причиной такого шага она назвала системные "нападки" администрации Дональда Трампа на научную деятельность и дестабилизацию работы исследовательских институтов в течение последнего года.

Основные причины увольнения

В своем письме к руководству Института космических исследований имени Годдарда (GISS) Кейт Марвел выделила несколько критических факторов, которые сделали невозможным дальнейшую работу:

  • Нападки на истину: Ученая отметила, что никогда не ожидала ситуации, когда сама наука окажется под угрозой, ведь она является инструментом поиска объективной правды, как история или журналистика.

  • Бюджетная неопределенность: В прошлом году Белый дом предлагал сократить научный бюджет NASA вдвое. Хотя в конце концов финансирование было сохранено, месяцы неопределенности деморализовали коллектив.

  • Потеря рабочего пространства: В мае 2025 года федеральное правительство расторгло договор аренды помещения, где Институт Годдарда базировался с 1960-х годов. Из-за этого ученые были вынуждены работать в ненадлежащих условиях, буквально "ища место на диванах".

  • Отмена климатических программ: Администрация фактически остановила подготовку Шестой национальной оценки климата - ключевого государственного исследования, над предыдущими выпусками которого работала Марвел.

Научный вклад Кейт Марвел

Кейт Марвел работала в структурах NASA с 2014 года. Ее исследования сосредоточены на доказательствах влияния человеческой деятельности на изменение климата и прогнозировании скорости глобального потепления. Она также является автором известной книги "Человеческая природа" и многочисленных научных работ, имеющих фундаментальное значение для современной климатологии.

Приоритеты NASA: космос вместо Земли

Пока ученые-экологи заявляют о кризисе, NASA под давлением распоряжений президента Трампа переориентирует ресурсы на амбициозные внеземные проекты:

  1. Лунная база: Объявлено об инвестициях в размере 20 миллиардов долларов в течение следующих 7 лет для создания постоянного форпоста на Луне к 2030 году.

  2. Миссии Artemis: Уже 1 апреля 2026 года запланирована миссия Artemis II, которая отправит экипаж вокруг Луны впервые с 1972 года.

  3. Марсианская программа: Разработка нового космического корабля для достижения Красной планеты.

Несмотря на свою отставку, Кейт Марвел подчеркнула, что продолжает верить в общую миссию агентства, однако считает нынешнюю политическую ситуацию вокруг климатических исследований недопустимой. Официальные представители NASA отказались комментировать кадровые изменения, ссылаясь на конфиденциальность.

