Вперше за 50 років люди знову полетять до Місяця: NASA назвало дату запуску Artemis

22:22 12.03.2026 Чт
2 хв
Четверо астронавтів здійснять 10-денний політ навколо Місяця
aimg Марія Науменко
Вперше за 50 років люди знову полетять до Місяця: NASA назвало дату запуску Artemis фото: NASA назвало дату запуску Artemis (Getty Images)

NASA планує відправити астронавтів навколо Місяця вже 1 квітня. Це стане першим пілотованим польотом до місячної орбіти за понад 50 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Селфі на тлі Землі: астронавти NASA полетять у космос з несподіваним гаджетом

Про нову цільову дату запуску космічне агентство оголосило після завершення технічної перевірки готовності місії.

Втім у NASA зазначили, що перед стартом ще залишаються деякі технічні завдання.

"Хоча я і агентство задоволені тим, що 1 квітня є нашою першою можливістю, майте на увазі, що нам ще є над чим працювати", - наголосила виконувачка обов'язків заступника адміністратора NASA з розвитку систем дослідження Лорі Глейз.

У межах місії чотири астронавти здійснять 10-денний політ навколо Місяця. До екіпажу увійдуть астронавти NASA Рейд Візмен, Крістіна Кох і Віктор Гловер, а також канадський астронавт Джеремі Гансен.

Екіпаж стартує з Космічного центру Кеннеді у Флориді на надважкій ракеті Space Launch System. Після обльоту Місяця астронавти повернуться на Землю в капсулі Orion.

Місія стане ключовим етапом програми Artemis, мета якої - повернути людей на поверхню Місяця та підготувати довгострокову місячну інфраструктуру.

Спершу NASA планувало запуск у лютому, однак його відклали через технічні перевірки системи заправки ракети.

Згодом інженери також виявили проблему з подачею гелію до ракети SLS, через що її довелося повернути з пускового майданчика до ангара для ремонту.

Наразі NASA планує повернути ракету на стартовий майданчик 19 березня, де вона пройде фінальні перевірки перед запуском.

