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Утечка аммиака под Винницей: есть ли угроза для населения

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Понедельник 29 ноября 2021 19:01
Утечка аммиака под Винницей: есть ли угроза для населения Фото: химическая авария под Винницей (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерия Полищук

В Винницкой области продолжается ликвидация последствий утечки аммиака из-за разгерметизации железнодорожной цистерны. Угрозы для населения нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На данный момент руководство предприятия привлекло автоцистерны для перекачки аммиака. По состоянию на 17:00 произведена перекачка 12 кубометров аммиака.

Спасатели продолжают откачивать аммиак, осаждать испарения и обеспечивают подвоз воды.

Напомним, сегодня под Винницей произошла химическая авария на территории предприятия ЧАО "Райагрохим".

Через некоторое время стала известна причина аварии. Правоохранители открыли дело.

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ГСЧС Винницкая область
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