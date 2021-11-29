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Витік аміаку під Вінницею: чи є загроза для населення

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Понеділок 29 листопада 2021 19:01
Витік аміаку під Вінницею: чи є загроза для населення Фото: хімічна аварія під Вінницею (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерія Поліщук

У Вінницькій області триває ліквідація наслідків витоку аміаку через розгерметизацію залізничної цистерни. Загрози для населення немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На даний момент керівництво підприємства залучило автоцистерни для перекачування аміаку. Станом на 17:00 проведено перекачування 12 кубометрів аміаку.

Рятувальники продовжують відкачувати аміак, осаджувати випаровування і забезпечують підвіз води.

Нагадаємо, сьогодні під Вінницею сталася хімічна аварія на території підприємства ПрАТ "Райагрохім".

Через деякий час стала відома причина аварії. Правоохоронці відкрили справу.

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ДСНС Вінницька область
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