Витік аміаку під Вінницею: чи є загроза для населення
Фото: хімічна аварія під Вінницею (t.me/dsns_telegram)
У Вінницькій області триває ліквідація наслідків витоку аміаку через розгерметизацію залізничної цистерни. Загрози для населення немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
На даний момент керівництво підприємства залучило автоцистерни для перекачування аміаку. Станом на 17:00 проведено перекачування 12 кубометрів аміаку.
Рятувальники продовжують відкачувати аміак, осаджувати випаровування і забезпечують підвіз води.
Нагадаємо, сьогодні під Вінницею сталася хімічна аварія на території підприємства ПрАТ "Райагрохім".
Через деякий час стала відома причина аварії. Правоохоронці відкрили справу.