Стала известна причина химической аварии под Винницей

Химическая авария под Винницей произошла в результате разгерметизации цистерны с аммиаком. Спасатели до сих пор устраняют ее последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что утром в Службу спасения поступило сообщение о том, что Немирове на улице Соборной ощущается резкий запах аммиака.

"Спасатели выяснили, что в результате разгерметизации заливной горловины железнодорожной цистерны на одном из местных предприятий идет утечка безводного аммиака", - говорится в сообщении.

Они сразу приняли меры по предотвращению распространения аммиачного облака, с места инцидента эвакуировали людей. На данный момент продолжаются откачка аммиака из цистерны и попытки осадить пары газа с использованием распыленных водных струй.