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Химическая авария под Винницей: полиция открыла производство

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Понедельник 29 ноября 2021 16:47
Химическая авария под Винницей: полиция открыла производство Фото: химическая авария под Винницей (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

В Винницкой области в Немирове произошла утечка аммиака из вагона-цистерны на территории химскладов одного из местных предприятий. Полиция начала уголовное производство по факту загрязнения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сотрудники ГСЧС провели осаждение облака токсичного вещества струями воды. Правоохранители ограничили движение транспорта и доступ к территории химскладов. Также были эвакуированы люди с предприятия и домов, которые близко расположены к нему.

"По факту загрязнения атмосферного воздуха следственным подразделением начато уголовное производство по ч. 1 ст. 241 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются причины утечки опасного химического газа", - добавляет пресс-служба.

Согласно ч. 1 ст. 241 Уголовного кодекса Украины, виновным в химической аварии грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Фото: химическая авария под Винницей (mvs.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что под Винницей произошла химическая авария на территории предприятия ЧАО "Райагрохим".

Через некоторое время стала известна причина аварии.

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