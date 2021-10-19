Устранение олигархов означает конец политической и экономической свободы в Украине, - экономист

Закон об олигархах, который приняла Верховная рада, несет угрозу свободам в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мнение российского экономиста, президента Института экономического анализа Андрея Илларионова.
"В законе об олигархах я вижу угрозу свободе. В целом свободе. Не только свободе слова и средств массовой информации, а в целом свободе в Украине. Мы хорошо знаем, что в таких странах, как Украина, Россия, Беларусь, вышедших из постсоветского, посткоммунистического прошлого, к сожалению, олигархи являются неотъемлемой частью экономического и социального ландшафта. Уничтожение олигархов в такого рода странах означает приход к власти КГБ. Такая у нас дилемма: либо олигархи, либо спецслужбы", - сказал Илларионов в интервью изданию "ГОРДОН".
Он напомнил, что в России в 1990-х было много олигархов, "было много войн между олигархами и с олигархами".
"Когда олигархи были побеждены, все увидели, что у власти оказались спецслужбы. Без олигархов. Но спецслужбы назначили своих олигархов и сами стали олигархами. В Беларуси олигархов нет и там властвует один. День, когда в Украине покончат с олигархами, будет днем конца украинской политической, экономической, гражданской свободы и свободы слова", - убежден эксперт.
По его мнению, наличие большого количества олигархов "обеспечивает сохранение политической свободы в стране", при этом чем больше олигархов, тем лучше для граждан.
Он подчеркнул, что "олигархи - увы, это неотъемлемый элемент в развитии практически всех стран". В качестве примеров он вспомнил Италию и США.
Как сообщалось, 23 сентября Верховная рада поддержала законопроект об олигархах.
24 сентября стало известно, что законопроект был проголосован с правовой коллизией. Одновременно были поддержаны взаимоисключающие правки относительно органа, который получит полномочия назначать олигархов.
Голосование вызвало критику Европейского сообщества из-за нарушения закона и регламента.
Оппозиционные фракции обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь руководство профильного комитета и председательствующего на заседании Руслана Стефанчука к уголовной ответственности.
Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая - АМКУ, третья - СНБО.
11 октября нардеп Ярослав Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.