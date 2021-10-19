Усунення олігархів означає кінець політичної та економічної свободи в Україні, - економіст

"У законі про олігархів я бачу загрозу свободі. В цілому свободі. Не тільки свободі слова і засобам масової інформації, а в цілому свободі в Україні. Ми добре знаємо, що в таких країнах, як Україна, Росія, Білорусь, які вийшли з пострадянського, посткомуністичного минулого, на жаль, олігархи є невід'ємною частиною економічного і соціального ландшафту. Знищення олігархів в такого роду країнах означає прихід до влади КДБ. Така у нас дилема: або олігархи, або спецслужби", - сказав Ілларіонов.

Він нагадав, що в Росії в 1990-х було багато олігархів, "було багато воєн між олігархами і з олігархами".

"Коли олігархи були переможені, всі побачили, що при владі опинилися спецслужби. Без олігархів. Але спецслужби призначили своїх олігархів і самі стали олігархами. У Білорусі олігархів немає і там панує один. День, коли в Україні покінчать з олігархами, буде днем ​​кінця української політичної, економічної, громадянської свободи і свободи слова", - переконаний експерт.

На його думку, наявність великої кількості олігархів "забезпечує збереження політичної свободи в країні", при цьому чим більше олігархів, тим краще для громадян.

Він підкреслив, що "олігархи - на жаль, це невід'ємний елемент у розвитку практично всіх країн". Як приклади він згадав Італію і США.