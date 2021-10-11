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Комитет по нацбезопасности подделал текст законопроекта об олигархах, - нардеп

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Киев, Понедельник 11 октября 2021 13:31
Комитет по нацбезопасности подделал текст законопроекта об олигархах, - нардеп Фото: глава фракции "Голос" Ярослав Железняк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны незаконно изменил проголосованный текст законопроекта об олигархах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера фракции "Голос" Ярослава Железняка.

"По моей информации профильный Комитет уже передал на подпись закон №5599 об олигархах. Каким-то "чудесным" образом в самом Комитете и исправили все ошибки, которые допустили во время голосования (оставили только РНБО и прочее). Т.е. передали текст, который, мягко говоря, не соответствует проголосованному", - сообщил нардеп.

По словам Железняка, текст законопроекта согласно действующему закону и рекомендациям Конституционного суда, должен подписывать спикер, который был на момент голосования, то есть Дмитрий Разумков.

"Но раз текст так бронетанково исправили, то думаю, что и на эту норму закроют глаза и, вопреки всему, дадут на подпись новому спикеру", - добавил Железняк.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная рада поддержала законопроект об олигархах.

24 сентября стало известно, что законопроект был проголосован с правовой коллизией. Одновременно были поддержаны взаимоисключающие правки относительно органа, который получит полномочия назначать олигархов.
Голосование вызвало критику Европейского сообщества из-за нарушения закона и регламента.

Оппозиционные фракции обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь руководство профильного комитета и председательствующего на заседании Руслана Стефанчука к уголовной ответственности.

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