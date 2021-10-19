Устранение олигархов означает конец политической и экономической свободы в Украине, - экономист

"В законе об олигархах я вижу угрозу свободе. В целом свободе. Не только свободе слова и средств массовой информации, а в целом свободе в Украине. Мы хорошо знаем, что в таких странах, как Украина, Россия, Беларусь, вышедших из постсоветского, посткоммунистического прошлого, к сожалению, олигархи являются неотъемлемой частью экономического и социального ландшафта. Уничтожение олигархов в такого рода странах означает приход к власти КГБ. Такая у нас дилемма: либо олигархи, либо спецслужбы", - сказал Илларионов в интервью изданию "ГОРДОН".

Он напомнил, что в России в 1990-х было много олигархов, "было много войн между олигархами и с олигархами".

"Когда олигархи были побеждены, все увидели, что у власти оказались спецслужбы. Без олигархов. Но спецслужбы назначили своих олигархов и сами стали олигархами. В Беларуси олигархов нет и там властвует один. День, когда в Украине покончат с олигархами, будет днем конца украинской политической, экономической, гражданской свободы и свободы слова", - убежден эксперт.

По его мнению, наличие большого количества олигархов "обеспечивает сохранение политической свободы в стране", при этом чем больше олигархов, тем лучше для граждан.

Он подчеркнул, что "олигархи - увы, это неотъемлемый элемент в развитии практически всех стран". В качестве примеров он вспомнил Италию и США.