ru ua
Вт, 19 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Усунення олігархів означає кінець політичної та економічної свободи в Україні, - економіст

Новость на русском →
Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 10:58
Усунення олігархів означає кінець політичної та економічної свободи в Україні, - економіст Фото: народні депутати під час засідання Ради і голосування за закон про олігархів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Закон про олігархів, який прийняла Верховна рада, несе загрозу свободам в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на думку російського економіста, президента Інституту економічного аналізу Андрія Ілларіонова.

"У законі про олігархів я бачу загрозу свободі. В цілому свободі. Не тільки свободі слова і засобам масової інформації, а в цілому свободі в Україні. Ми добре знаємо, що в таких країнах, як Україна, Росія, Білорусь, які вийшли з пострадянського, посткомуністичного минулого, на жаль, олігархи є невід'ємною частиною економічного і соціального ландшафту. Знищення олігархів в такого роду країнах означає прихід до влади КДБ. Така у нас дилема: або олігархи, або спецслужби", - сказав Ілларіонов.

Він нагадав, що в Росії в 1990-х було багато олігархів, "було багато воєн між олігархами і з олігархами".

"Коли олігархи були переможені, всі побачили, що при владі опинилися спецслужби. Без олігархів. Але спецслужби призначили своїх олігархів і самі стали олігархами. У Білорусі олігархів немає і там панує один. День, коли в Україні покінчать з олігархами, буде днем ​​кінця української політичної, економічної, громадянської свободи і свободи слова", - переконаний експерт.

На його думку, наявність великої кількості олігархів "забезпечує збереження політичної свободи в країні", при цьому чим більше олігархів, тим краще для громадян.

Він підкреслив, що "олігархи - на жаль, це невід'ємний елемент у розвитку практично всіх країн". Як приклади він згадав Італію і США.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна рада підтримала законопроект про олігархів.

24 вересня стало відомо, що законопроект був проголосований з правовою колізією. Одночасно були підтримані взаємовиключні правки щодо органу, який отримає повноваження призначати олігархів.
Голосування викликало критику Європейської спільноти через порушення закону і регламенту.

Опозиційні фракції звернулися в правоохоронні органи з вимогою притягнути керівництво профільного комітету і головуючого на засіданні Руслана Стефанчука до кримінальної відповідальності.

Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша - АМКУ, третя - РНБО.

11 жовтня нардеп Ярослав Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки та оборони. Зокрема комітет намагався викреслити з закону згадки про НАЗК і АМКУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Разумков
NEWS
У "червоній" зоні карантину вже п'ять областей: де і які обмеження ввели
У "червоній" зоні карантину вже п'ять областей: де і які обмеження ввели
DAILY
Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні