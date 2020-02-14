Встановлено особи українців, які загинули у ДТП в Росії

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У аварії загинули семеро пасажирів та водій мікроавтобусу - усі громадяни України

У Псковській області (РФ) в аварію потрапив мікроавтобус, в якому перебували громадяни України. Генеральне консульство України у Санкт-Петербурзі встановило особи загиблих, йдеться у повідомленні прес-служби Закарпатської обласної державної адміністрації.

Як зазначається, мікроавтобус української реєстрації, в якому їхали закарпатці, зіштовхнувся із вантажівкою. У аварії загинули семеро пасажирів та водій мікроавтобусу - усі громадяни України. Один із пасажирів, мешканець м. Рахів, вижив і знаходиться наразі у лікарні.

За інформацією Генерального консульства України у Санкт-Петербурзі, у аварії загинув чоловік 1963 року народження із с. С.Водяне, Рахівського району, два чоловіки 1964-го року народження із с. Діброва, Тячівського району та с. В.Водяне, Рахівського району, жінка 1972 року народження із с. Великий Бичків, Рахівського району, двоє чоловіків 1981-го року народження із с. Тересва, Тячівського району та с. Вільховатий, Рахівського району, а також - два чоловіки із с. Ясіня, Рахівського району - 1987-го та1998 років народження.

Слідчим відділом міськвідділу МВС РФ порушено кримінальну справу за фактом ДТП.

"Закарпатська обласна державна адміністрація висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблих у ДТП, яке трапилося у Псковській області 13 лютого", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що у Псковській області (РФ) в аварію потрапив мікроавтобус з українцями. Повідомлялося про 8 загиблих.

У кінці 2019 року під Псковом потрапив в ДТП автобус з Білорусі. В результаті постраждали 16 осіб, серед яких троє дітей. Вони були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості в обласну лікарню.