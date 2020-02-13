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В России разбился микроавтобус, в котором вероятно могли быть граждане Украины

Новости » Происшествия     13.02.2020 - 04:49
В России разбился микроавтобус, в котором вероятно могли быть граждане Украины
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Сообщается о восьми погибших

В Псковской области (РФ) в аварию попал микроавтобус, в котором предположительно находились граждане Украины. Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

В результате аварии погибли по меньшей мере восемь из девяти человек. По данным СМИ, водитель микроавтобуса "Мерседес" не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с негабаритным грузовиком.

Также известно о двух пострадавших в результате аварии: водителе грузовика и пассажире микроавтобуса.

"По предварительным данным, погибшие - граждане Украины", - сообщили журналистам сотрудники МВД региона.

Напомним, ночью 8 февраля в Воронежской области Российской Федерации автобус с украинцами врезался в грузовик, в результате аварии погибли три человека.

В конце 2019 года под Псковом попал в ДТП автобус из Беларуси. В результате пострадали 16 человек, среди которых трое детей. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в областную больницу.

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