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Автобус из Беларуси попал в ДТП под Псковом, 16 пострадавших

Новости » Происшествия     30.12.2019 - 08:09
Автобус из Беларуси попал в ДТП под Псковом, 16 пострадавших
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Среди пострадавших трое детей

Автобус из Беларуси попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) под Псковом (Россия), в результате чего пострадали 16 человек, среди которых три ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в областную больницу.

По предварительным данным, сегодня около 2.50 в деревне Подборовье Псковского района на трассе Санкт-Петербург - Невель рейсовый автобус съехал в кювет. В салоне находились 50 пассажиров, в том числе четверо детей и два водителя. Управлял транспортным средством уроженец Беларуси 1972 года рождения. Автобус следовал из Минска в Санкт-Петербург.

Администрацией Псковской области развернут пункт временного содержания в отеле "Балтхаус". На месте ДТП работают сотрудники МЧС и полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

РБК-Украина писало, что в воскресенье, 29 декабря, рано утром на 30-м километре шоссе Таллин - Нарва съехал с дороги рейсовый автобус, в результате чего пострадали девять человек.

Напомним, в Каире столкнулись два микроавтобуса, в результате аварии погибли 14 человек. Также пострадали 10 человек.

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