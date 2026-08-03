Успішна контратака ЗСУ зірвала плани армії РФ біля Слов'янська, - ISW

Згідно з даними американських аналітиків, на цій ділянці фронту армія РФ знову не змогла досягти підтверджених успіхів. Річ у тім, що українські воїни здійснили успішні контратаки.

Один із російських військових блогерів заявив, що ЗСУ контратакували поблизу Рай-Олександрівки (на схід від Слов'янська, - ред.).

Команда ISW наголошує, що російські окупанти дедалі активніше застосовують керовані авіабомби. Таким чином вони намагаються підготувати поле бою до майбутніх наступальних операцій проти Слов'янська.

Очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях підтвердив, що вранці 2 серпня ворог завдав удару по місту керованою авіабомбою ФАБ-250.

"Російські війська також 1 та 2 серпня продовжували наступальні операції на Костянтинівському тактичному напрямку, однак підтвердженого просування не досягли", - наголошують американські аналітики.

Попри це, один із російських військових блогерів запевняв, що армія РФ просунулася на південь і південний схід від Васютинського, а також на північ від Першомарівки. Однак жодних доказів цих тверджень немає.

Що важливо розуміти: ворог і надалі покладається на удари КАБами, щоб руйнувати будівлі та створювати умови для проникнення диверсійно-штурмових груп із подальшим просуванням у межах Костянтинівки.

"Офіцер одного з українських підрозділів спеціального призначення повідомив, що російські військові продовжують проникати в місто та часто переховуються в підвалах або зруйнованих будівлях, очікуючи на підкріплення", - розповіли в ISW.