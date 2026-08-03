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Успешная контратака ВСУ сорвала планы армии РФ возле Славянска, - ISW

08:57 03.08.2026 Пн
2 мин
Чем закончилась еще одна попытка прорыва врага?
aimg Юлия Капитонова
Фото: Украинские защитники крепко держат оборону (Getty Images)

В течение 1 и 2 августа российские захватчики продолжали наступательные операции на Славянском направлении. Однако Силы обороны Украины успели вовремя остановить врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Согласно данным американских аналитиков, на этом участке фронта армия РФ снова не смогла добиться подтвержденных успехов. Дело в том, что украинские воины провели успешные контратаки.

Один из российских военных блогеров заявил, что ВСУ контратаковали вблизи Рай-Александровки (восточнее Славянска, - ред.).

Команда ISW отмечает, что российские оккупанты все активнее применяют управляемые авиабомбы. Таким образом они пытаются подготовить поле боя к предстоящим наступательным операциям против Славянска.

Глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях подтвердил, что утром 2 августа враг нанес удар по городу управляемой авиабомбой ФАБ-250.

"Российские войска также 1 и 2 августа продолжали наступательные операции на Константиновском тактическом направлении, однако подтвержденного продвижения не достигли", - отмечают американские аналитики.

Несмотря на это, один из российских военных блогеров уверял, что армия РФ продвинулась к югу и юго-востоку от Васютинского, а также к северу от Первомаровки. Однако никаких доказательств этим утверждениям нет.

Что важно понимать: враг и дальше полагается на удары КАБами, чтобы разрушать здания и создавать условия для проникновения диверсионно-штурмовых групп с последующим продвижением в пределах Константиновки .

"Офицер одного из украинских подразделений специального назначения сообщил, что российские военные продолжают проникать в город и часто прячутся в подвалах или разрушенных зданиях, ожидая подкрепления", - рассказали в ISW.

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