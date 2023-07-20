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Успіх на кількох напрямках. Залужний розповів Міллі про контрнаступ ЗСУ

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (golos.com.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Серед іншого, вони обговорили контрнаступ Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Залужного в Telegram.

Залужний детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту.

"Збройні сили України, попри надскладні мінні поля противника, протитанкові загородження та систему вогневого ураження, методично знищують сили ворога та продовжують ведення наступальних дій задля деокупації нашої території. На декількох напрямках маємо успіхи. Наші воїни - Герої", - заявив головнокомандувач.

При цьому Залужний і Міллі окремо обговорили питання постачання військової допомоги Україні, зокрема техніки та боєприпасів.

"Вдячний генералу Міллі та всьому народу США за міцну підтримку та діалог, який продовжуватимемо й надалі", - додав Залужний.

Наступ ЗСУ

Збройні сили України ведуть активні наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському і Бердянському напрямках. За останній тиждень ЗСУ звільнили ще 9 квадратних кілометрів на сході та 28,4 кв. км на півдні.

При цьому у Раді нацбезпеки Сполучених Штатів зазначали, що російські окупанти протягом багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України. Тому це уповільнює просування українських військ.

Загалом у Міноборони заявили, що контрнаступ з точки зору ефективності йде за планом.

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