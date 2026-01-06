В Усмані горить НПЗ, у Пензі підприємство: невідомі дрони масовано атакували Росію

У ніч на 6 січня невідомі дрони атакують цілу низку російських регіонів. Під ударом опинилися щонайменше Пенза, Усмань, Ленінградська область і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Пенза

Згідно з хронологією постів, першим під удар потрапило місто Пенза. За словами передплатників SHOT, вони почули близько 5-7 вибухів після 2 години ночі за місцевим часом. Вони також розповіли, що бачили в небі яскраві спалахи, а до цього звуки прольотів дронів.

Паралельно в соцмережах поширюються кадри, на яких, судячи з усього, зображена пожежа. Низка пабліків пишуть, що, попередньо, під удар потрапив підшипниковий завод.

Хоча пізніше деякі OSINT-канали стали стверджувати, що уражено завод ПАТ "Биосинтез", який є одним із найбільших виробників ліків на фармацевтичному ринку РФ.

Яка версія правдива - поки неясно. Офіційних коментарів влади наразі немає.

Липецька та Ленінградська області

Ближче до третьої години ночі (за Києвом) у соцмережах з'явилися кадри, на яких видно велику заграву. У соцмережах стверджують, що невідомі дрони атакували НПЗ в Усмані Липецької області, після чого там почалася пожежа.

Крім того, цієї ночі так звані "Z-канали" відзвітували про придушення безпілотника в Ленінградській області.

Пропагандисти стверджують, що змогли його нейтралізувати за допомогою РЕБ, після чого поблизу села Бережки впали уламки. Причому стверджується, що уламки, зокрема, впали на території компресорної станції.

Стерлітамак і Тверь

Крім вищевказаних міст, росіяни поскаржилися на вибухи в Стерлітамаку (республіка Башкортостан). На відео в соцмережах чути вибухи, але що саме потрапило під атаку, невідомо.

Також цієї ночі голосно було у Твері. Низка пабліків поширили кадри, на яких безпілотник нібито влучив у будинок. При цьому наголошується, що це могла бути або не зовсім вдала робота ППО, або РЕБ, через що дрон або ж його уламки приземлилися так, як вони приземлилися.