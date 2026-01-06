ua en ru
Вт, 06 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

В Усмані горить НПЗ, у Пензі підприємство: невідомі дрони масовано атакували Росію

Вівторок 06 січня 2026 04:15
UA EN RU
В Усмані горить НПЗ, у Пензі підприємство: невідомі дрони масовано атакували Росію Фото: пожежі сталися щонайменше у двох містах РФ (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 6 січня невідомі дрони атакують цілу низку російських регіонів. Під ударом опинилися щонайменше Пенза, Усмань, Ленінградська область і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Пенза

Згідно з хронологією постів, першим під удар потрапило місто Пенза. За словами передплатників SHOT, вони почули близько 5-7 вибухів після 2 години ночі за місцевим часом. Вони також розповіли, що бачили в небі яскраві спалахи, а до цього звуки прольотів дронів.

Паралельно в соцмережах поширюються кадри, на яких, судячи з усього, зображена пожежа. Низка пабліків пишуть, що, попередньо, під удар потрапив підшипниковий завод.

Хоча пізніше деякі OSINT-канали стали стверджувати, що уражено завод ПАТ "Биосинтез", який є одним із найбільших виробників ліків на фармацевтичному ринку РФ.

Яка версія правдива - поки неясно. Офіційних коментарів влади наразі немає.

Липецька та Ленінградська області

Ближче до третьої години ночі (за Києвом) у соцмережах з'явилися кадри, на яких видно велику заграву. У соцмережах стверджують, що невідомі дрони атакували НПЗ в Усмані Липецької області, після чого там почалася пожежа.

Крім того, цієї ночі так звані "Z-канали" відзвітували про придушення безпілотника в Ленінградській області.

Пропагандисти стверджують, що змогли його нейтралізувати за допомогою РЕБ, після чого поблизу села Бережки впали уламки. Причому стверджується, що уламки, зокрема, впали на території компресорної станції.

Стерлітамак і Тверь

Крім вищевказаних міст, росіяни поскаржилися на вибухи в Стерлітамаку (республіка Башкортостан). На відео в соцмережах чути вибухи, але що саме потрапило під атаку, невідомо.

Також цієї ночі голосно було у Твері. Низка пабліків поширили кадри, на яких безпілотник нібито влучив у будинок. При цьому наголошується, що це могла бути або не зовсім вдала робота ППО, або РЕБ, через що дрон або ж його уламки приземлилися так, як вони приземлилися.

Атаки дронів на РФ

Нагадаємо, що Росія останнім часом дедалі частіше зазнає атак невідомих дронів. Часом неясно, звідки ці дрони, а часом про ситуацію звітує Генштаб ЗСУ.

Зокрема, 1 січня у відомстві відзвітували, що вразили нафтопереробний завод "Ільський" у Краснодарському краї РФ. Унаслідок влучання на території об'єкта було зафіксовано пожежу.

Також під удар потрапили установки підготовки нафти "Альметьєвська" в Республіці Татарстан. Ціль було уражено, а результати уточнюють.

Раніше ми писали, що на вихідних 3 і 4 січня в Москві два дні поспіль закривали столичні аеропорти через атаку невідомих дронів. У другий день у зв'язку з інцидентом було затримано близько 200 рейсів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НПЗ Пожежа
Новини
Зеленський ввів Буданова до складу РНБО
Зеленський ввів Буданова до складу РНБО
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка